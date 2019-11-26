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26.11.19 11:07

Порошенко в Канаді: Необхідно продовжити допомогу в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань і торгівлі оборонним летальним озброєнням

Під час візиту до Канади п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з Прем‘єр-міністром провінції Альберта Джейсоном Кенні.

Порошенко в Канаді: Необхідно продовжити допомогу в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань і торгівлі оборонним летальним озброєнням

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Порошенко висловив глибоку вдячність Канаді за постійну підтримку України в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та протидії російській агресії.

Глава "Європейської Солідарності" відзначив вагомий особистий внесок Джейсона Кенні в розбудову нової української армії, оскільки саме за його ініціативи як тодішнього Міністра національної оборони Канади у квітні 2015 року було започатковано програму тренувань українських військ канадськими збройними силами UNIFIER.

Порошенко також наголосив на важливості продовження допомоги канадської сторони в посиленні стійкості України шляхом активізації військових навчань, поглиблення військово-технічного співробітництва та торгівлі оборонним летальним озброєнням.

Окрему увагу було звернуто на збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом, а також активізації протидії дезінформації російських кампаній у західних країнах.

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