Монета номіналом 5 грн вводиться в обіг із 20 грудня, - Нацбанк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Національного банку.

"Нові обігові монети вводяться в обіг поетапно: на першому етапі - 27 квітня 2018 року уведені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні; другий етап - 20 грудня 2019 року відбудеться введення в обіг монет номінальною вартістю 5 гривень; і третій етап - середина 2020 року вводитимуться в обіг монети номінальною вартістю 10 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Нацбанк повідомляв, що з 1 жовтня 2019 року банківські установи та магазини припинять приймати монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

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