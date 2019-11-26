"Немає повноважень", - ГПУ відмовилася пояснити, чи буде вона просити Канаду продовжити санкції проти Портнова

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написала головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька.

"Тупо нема повноважень". Ми намагалися отримати від Руслана Рябошапки відповідь - чи поділяє нове керівництво Генеральної прокуратури позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника Кізя, про те, що канадські санкції з Андрія Портнова треба знімати, бо немає підстав для їхнього продовження? І якщо не поділяє - то коли планує поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації? Але у Рябошапки відмовились надати бодай якусь інформацію, пославшись на те, що вона "може бути розголошена лише з письмового дозволу слідчого або прокурора", а також на те, що "запитувана інформація стосується відомостей щодо іншої особи, дозвіл на розголошення яких вона не надавала", - розповіла вона.

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"Також у ГПУ відмовились роз’яснити, чи не перевищив ексзаступник Луценка службові обов’язки, коли направив до канадського уряду відповідь на запит адвокатів Портнова, в якій самостійно зробив висновок про відсутність підстав для його перебування під санкціями. Нам відмовили в наданні відповідей на всі 5 запитань із запиту, з посиланням на 222 статтю КПК, хоча вона точно не поширюється на частину з них", - зазначила журналістка.

" Та вчора ввечері ГПУ надіслало в редакцію окреме доповнення. Передумали ховати суспільно важливу інформацію? Зовсім ні. Просто повідомили, що в них тепер "тупо нема повноважень" "З 20.11.2019 року органи прокуратури втратили повноваження щодо здійснення досудового розслідування. Всі провадження передаються за підслідністю в інші органи". Запитуйте десь в іншому місці, порадили в Генпрокуратурі! Я прямо між рядків відчуваю полегшення, з яким у Рябошапки складали це доповнення до відповіді на запит про розслідування щодо Андрія Портнова", - резюмувала Седлецька.

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