Я не називаю цих людей олігархами - це бізнесмени, - глава партії СН Корнієнко про Коломойського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

На запитання журналістки, Ігор Коломойський - олігарх чи бізнесмен, Корнієнко відповів: "Я взагалі термін "олігарх" і в житті не сильно використовував до політики. Я думаю, що цей термін занадто пресою "затяганий", він не відображає того, що за цим терміном стоїть. Класино олігарх - це бізнесмен, який впливає на політику, і у нього є ЗМІ, є певна монополія. Якщо починати розкладати наших всіх топбізнесменів, то виявиться, що далеко не кожен підпадає під ці визначення".

"Коломойський, Ахметов підпадає. Фірташ - тут питання, його монополія у нього в руках. Решта начебто підпадають, але знову таки, монополізація зараз зменшується. І в енергетичній сфері зменшується, і в інших теж", - зазначив глава партії.

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За словами Корнієнка, Коломойського він не може назвати олігархом, тому що вважає, що "цей термін зараз має емоційне забарвлення".

"Це бізнесмени. У цій країні, в цих умовах це бізнесмени", - підкреслив він.