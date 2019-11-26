Старший син Кулеби після ДТП перебуває в медикаментозній комі, - головлікар "Феофанії" Семенів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів.

За словами Семеніва, вранці 26 листопада був консиліум лікарів, на якому обговорювалося подальше лікування сина омбудсмена.

"Він перебуває в нейрореанімаціі, стан залишається важким. Проводиться постійний моніторинг стану головного мозку. Сьогодні не планується хірургічне втручання, але ми не можемо сказати, що такої необхідності не виникне. Умовно кажучи, він у медикаментозній комі, яка необхідна на цей момент", - повідомив він.

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За словами лікарів, у Кулеби закрита травма грудної клітини та перелом ребер з другого по десяте.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.