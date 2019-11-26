Суд у Києві дав два роки в'язниці дівчині, яка підсипала іноземцям снодійне і грабувала їх

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Під час засідання обвинувачена свою провину визнала. З огляду на зібрані слідчими докази у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України, Шевченківський районний суд столиці призначив правопорушниці покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік", - йдеться в повідомленні.

Так, у лютому цього року правоохоронці затримали дівчину за підозрою у скоєнні кількох крадіжок. Зловмисниця через інтернет знайомилась з іноземцями та домовлялася з ними про зустріч. Побачення з чоловіками відбувались у квартирах, де в якийсь момент дівчина підливала їм у алкогольні напої снодійне, а коли вони засинали, обкрадала їх.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, за місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшук, під час якого виявили пігулки та лікарський засіб снодійної дії.

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