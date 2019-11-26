Скандали в Раді не додають рейтингу довіри до уряду, будемо виправляти ситуацію, - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив журналістам у вівторок у Києві.

"Я розумію, що завжди через якийсь час буде падати довіра до органів влади. Однак ми з вами також бачили і скандали, які, на жаль, мають місце у Верховній Раді, вони не додають рейтингу нашому закладу, так само, як і будь-яким іншим. Тому подивимося, будемо виправляти ситуацію", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень довіри громадян до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністра в листопаді знизився порівняно з попереднім місяцем.