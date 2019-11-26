Лідери ЄС у грудні обговорять продовження санкцій проти РФ на брюссельському саміті

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка Фінляндії з європейських питань Тітті Туппурайнен.
"Обговорення продовження санкцій щодо Росії також стоїть на порядку денному", - повідомило агентство Bloomberg із посиланням на фінську міністерку, чия країна нині головує в ЄС.
Йдеться про продовження обмежувальних заходів на наступні півроку. Як зазначають спостерігачі, саміт дасть "політичну відмашку" на продовження санкцій. Потім Рада ЄС ухвалить юридичне рішення.
За даними агентства, Туппурайнен заявила Європарламенту, що головними темами грудневого саміту стануть питання клімату і бюджет ЄС на наступні сім років.
Саміт відбудеться 12-13 грудня 2019 року. Одночасно з першим днем цієї зустрічі відбудуться вибори в Британії.