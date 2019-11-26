Лідери ЄС у грудні обговорять продовження санкцій проти РФ на брюссельському саміті

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка Фінляндії з європейських питань Тітті Туппурайнен.

"Обговорення продовження санкцій щодо Росії також стоїть на порядку денному", - повідомило агентство Bloomberg із посиланням на фінську міністерку, чия країна нині головує в ЄС.

Йдеться про продовження обмежувальних заходів на наступні півроку. Як зазначають спостерігачі, саміт дасть "політичну відмашку" на продовження санкцій. Потім Рада ЄС ухвалить юридичне рішення.

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За даними агентства, Туппурайнен заявила Європарламенту, що головними темами грудневого саміту стануть питання клімату і бюджет ЄС на наступні сім років.

Саміт відбудеться 12-13 грудня 2019 року. Одночасно з першим днем ​​цієї зустрічі відбудуться вибори в Британії.