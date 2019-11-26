Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.11.19 12:17

Лідери ЄС у грудні обговорять продовження санкцій проти РФ на брюссельському саміті

Під час брюссельського саміту, який відбудеться 12-13 грудня, глави держав і урядів країн ЄС, серед іншого, обговорять продовження санкцій проти Росії.

Лідери ЄС у грудні обговорять продовження санкцій проти РФ на брюссельському саміті

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністерка Фінляндії з європейських питань Тітті Туппурайнен.

"Обговорення продовження санкцій щодо Росії також стоїть на порядку денному", - повідомило агентство Bloomberg із посиланням на фінську міністерку, чия країна нині головує в ЄС.

Йдеться про продовження обмежувальних заходів на наступні півроку. Як зазначають спостерігачі, саміт дасть "політичну відмашку" на продовження санкцій. Потім Рада ЄС ухвалить юридичне рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "Північного потоку-2" можуть внести в закон США про військовий бюджет

За даними агентства, Туппурайнен заявила Європарламенту, що головними темами грудневого саміту стануть питання клімату і бюджет ЄС на наступні сім років.

Саміт відбудеться 12-13 грудня 2019 року. Одночасно з першим днем ​​цієї зустрічі відбудуться вибори в Британії.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100