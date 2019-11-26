ДБР направило в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Крім цього, до прокуратури направлено проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності згаданої народної депутатки України", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, 26 жовтня 2019 року народна депутатка України та громадянка, перебуваючи у м. Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.

Кваліфікація: погроза вбивством щодо Президента України (ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

ДБР не вказує ім'я і прізвище нардепки і громадянки України, щодо яких направлені проєкти підозр.

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Однак раніше повідомлялося, що депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

Під час спільної трансляції 27 жовтня нардепка Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

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