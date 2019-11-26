WADA підготувало пакет санкцій проти РФ, які на 4 роки закриють їй доступ до міжнародного спорту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення комітету щодо відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

До такого висновку члени комітету прийшли після того, як Московський антидопінговий центр був спійманий на фальсифікації результатів допінг-проб російських спортсменів і інших спробах обдурити агентство.

Зокрема, санкції проти Росії передбачають, що протягом 4 років високопоставлені російські чиновники або їхні представники не зможуть бути членами будь-яких рад, комітетів та інших органів в рамках WADA, а також відвідувати великі спортивні турніри, включаючи Олімпійські ігри та Чемпіонат світу з футболу. Крім того, доступ на змагання буде закритий для членів Російського олімпійського і паралімпійського комітетів.

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Протягом чотирирічного періоду Росії заборонять приймати великі спортивні змагання, а також подавати заявки на їх проведення.

Росії заборонять протягом 4 років використовувати свій прапор на міжнародних змаганнях.

Російські спортсмени і їхній обслуговуючий персонал зможуть брати участь у міжнародних змаганнях тільки якщо вони будуть відповідати всім вимогам комітету щодо відповідності та тільки не під прапором РФ.

Крім цього, на Російське антидопінгове агентство накладається штраф у розмірі 10% від його прибутку за 2019 рік або $ 100 000 з правом обрати меншу суму.

Остаточне рішення щодо санкцій проти Росії буде ухвалювати виконком WADA на спеціальному засіданні в Парижі 9 грудня.

Якщо це рішення буде ухвалене виконкомом, російські спортсмени вже другу Олімпіаду поспіль будуть у нейтральному статусі без прапора і гімну. Вперше це сталося на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані.