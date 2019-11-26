"Слуга народу" отримає 114 млн грн "кешбеку" з Держбюджету за парламентські вибори, - Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми отримуємо дві суми. Одна - це так званий кешбек за передвиборчу кампанію. Він виплачується з цього року. Це близько 114 мільйонів гривень - те, що ми витратили на вибори. І друга сума - це державне фінансування. Із загальної суми у 260 мільйонів гривень наша частина - близько 80-90 мільйонів гривень - відповідно по 20 мільйонів гривень у квартал", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що "кешбек" від держави не будуть повертати спонсорам парламентської кампанії, натомість "Слуга народу" витратить цю суму на розвиток.

"Основний масив витрат буде пов’язаний зі створенням додаткової користі і вартості в інтелектуальному напрямі. Наприклад, - центр стратегій та напрацювання рішень. Він фактично буде працювати як хаб з акумуляції статистики, інформації від різних аналітичних центрів. Ми оголосимо в січні тендер на кілька позицій: соціологічні дослідження, аналітику тощо", - зазначив Олександр Корнієнко.

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