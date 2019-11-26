"Будемо спрощувати", - Разумков про отримання документів дітьми, які проживають на окупованих територіях Криму і Донбасу

"Я впевнений, що все, що залежатиме від нас, ми зробимо. Така ж позиція буде в президента і, я сподіваюся, в уряду", - сказав Разумков на конференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пізніше він сказав журналістам, на це в парламенту не піде багато часу. "Я думаю, що треба спочатку отримати проблематику і шляхи вирішення в межах цієї конференції. Після цього ми доволі швидко. Я не думаю, що там важкі законопроєкти, які потрібно буде написати, і після цього розглянути", - зазначив Разумков.

Разумков наголосив, що частково проблеми дітей в умовах збройного конфлікту вирішуються. "Однак, слухаючи дітей, сьогодні, ми розуміємо, що не до кінця", - зазначив він.

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За словами Разумкова, буде спрощено і процедуру отримання дітьми з окупованих територій документів, зокрема й паспортів.

"Будемо спрощувати, я сподіваюся. Процедура вже спрощена, але не настільки, наскільки необхідно, оскільки сьогодні ця проблема продовжує існувати", - сказав спікер.

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Відповідаючи на запитання, чому дітям, які проживають на непідконтрольній Україні території, отримати російський паспорт значно легше, ніж український, Разумков сказав: "Тому що їх (паспорти Російської Федерації. - Ред.) роздають на тимчасово непідконтрольній території, їх просто роздають. Для того, щоб отримати український паспорт, треба виконати низку дій - не завжди логічних, не завжди правильних, не завжди простих - треба привести свідків. Будьмо реалістами - не завжди це можливо, треба піти до суду. Це все зменшує можливості отримання паспортів, і не лише паспортів, інших документів".