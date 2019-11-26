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26.11.19 12:47

Кабмін передав на приватизацію ще 76 державних підприємств

Кабінет міністрів України цього тижня передав на приватизацію ще 76 державних підприємств. Таким чином, станом на кінець листопада передано вже 415 підприємств.

Кабмін передав на приватизацію ще 76 державних підприємств

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

"Сьогодні ми передали ще 76 державних підприємств на приватизацію. Загалом передали вже 415 із 500 державних підприємств, які маємо передати Фонду держмайна до кінця року. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень від їхнього продажу", - прокоментував передачу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Також повідомляється, що 339 об'єктів передали з Мінекономрозвитку, інші 76 надійшли з Мінекоенерго та Мінінфраструктури, Державного управління справами та ще трьох відомств.

Крім того, повідомляється, що Мінекономрозвитку вже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію. Майно цих об'єктів буде виставлено на аукціони.

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