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26.11.19 12:53

Зеленський: Україна не втручається у вибори і геополітику США, жодного блокування фінансової допомоги країні немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не втручається у внутрішні справи і геополітику США. Глава держави також запевняє, що ніякого блокування американської фінансової допомоги Україні немає.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у вівторок у Таллінні.

"Я, чесно кажучи, не дуже люблю коментувати цю історію (про телефонну розмову Зеленського з Трампом. - Ред.). Ви ж читали все. Все, що було дуже секретно, все відкрито прочитали. Ми не втручаємося у вибори, в геополітику США. У нас є наша незалежна Україна. Ми говорили з нашим стратегічним партнером - США. Жодного блокування допомоги зараз немає, але не через мою розмову телефоном. А все, що було в розмові, ви читали", - зазначив Зеленський.

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"Напевно, ще щось є, але у мене було тільки два дзвінки з паном президентом США, але може з'явитися і третій, якого не було. Так буває", - додав президент, посміхнувшись.

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