Коломойський - не президент України, більшість українців обрали курс на ЄС, саме вони вирішують, куди нам піти, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу у вівторок у Таллінні, відповідаючи на запитання естонського журналіста про нещодавні висловлювання Коломойського.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Що стосується пана Коломойського, ви сказали, що він мене підтримував. До речі, мене підтримали 73%, і якщо серед них був пан Коломойський, то я дуже радий, що нас стільки українців, які підтримували мене на виборах. Пан Коломойський не є президентом України. Він громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на Євросоюз. Тому саме народ України обирає, куди нам піти", - сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що з Росією в України "дуже складна ситуація".

"Ви її знаєте. Ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, під час нормандської зустрічі чотирьох лідерів", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що Україна має відновлювати відносини з Росією. "Дайте 5-10 років, і кров буде забуто", - сказав він.

Крім того, він також сказав, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.

Після цього речниця президента Юлія Мендель заявила, що Коломойський не є представником Зеленського і не має повноважень заявляти що-небудь від імені держави Україна.

Читайте: Зеленський: Україна не втручається у вибори і геополітику США, жодного блокування фінансової допомоги країні немає