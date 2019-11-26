"Євросолідарність" підготувала принципові правки в закон про ринок землі, включно із забороною на її продаж Росії, - Ірина Геращенко

Про це написала нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Принципові речі - жорстке обмеження концентрації в одні руки(ні про які сотні і навіть десятки тисяч гектарів не може бути й мови), захист родючості землі, визначення мінімальної ціни, захист фермера", - зазначила вона.

Геращенко підкреслила, що окремим рядком фракція ЄС стоїть на повну заборону купувати землю громадянам РФ або юридичним особам, хоч якось афільованим з РФ.

"Я взагалі вважаю, що така заборона має бути зафіксована в законі спеціальною нормою. Росія має відповісти і бути покарана за війну на Донбасі і крадіжку Криму", - додала нардепка.

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Нагадуємо, Верховна Рада України 13 листопада прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям в 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.