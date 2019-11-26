Майбутні переговори "Нормандської четвірки" будуть пасткою для Зеленського, - Сенцов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилань на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Сенцов 26 листопада в Страсбурзі на ранковій зустрічі з окремими депутатами Європейського парламенту перед церемонією вручення премії Сахарова.

"Це буде пастка для Зеленського, бо завдяки своїй миротворчій риториці Путін заводить його в ситуацію, з якої в нього немає хорошого виходу. Зеленський хоче миру, каже про це і готовий діяти. Путін же миру не хоче, до нього не готовий, а лише про це говорить", - зазначив Сенцов.

Крім того, він вважає, що європейські лідери, "втомлені від цього конфлікту, будуть раді цьому примиренню".

"Але воно неможливе, поки російські війська перебувають на Донбасі і в окупованому Криму. Здавати свої позиції Путін не має наміру. Він намагається довести ситуацію до того, щоб відбулися на Донбасі вибори під його контролем, щоб цих сепаратистів можна було легітимізувати", - сказав Сенцов.

Розвиваючи свою думку далі, він стверджує, що після цих виборів Донбас "офіційно буде України, але насправді нічого не зміниться".

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"Зараз він (Путін. - Ред.) керує всім Донбасом, а потім з Донбасу він почне керувати всією Україною", - додав Сенцов.

Водночас він упевнений, що це - найближча мета російського президента, "з огляду на його глобальну стратегію контролю всіх країн, які перебувають в його оточенні, а також можливості впливати на всю світову, насамперед європейську, політику, будучи світовим лідером з позиції сили".

"Тому я не вірю в ці переговори. У кращому разі вони закінчаться нічим, у найгіршій ситуації Зеленському доведеться поступитися інтересами України, чого йому українці не пробачать", - підсумував він.

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Нагадаємо, Сенцова затримали в окупованому Росією Криму в 2014 році і звинуватили у створенні на території півострова терористичного угруповання. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер усі обвинувачення заперечував.

7 вересня 2019 року Сенцов разом із 34 українцями повернувся до Києва в межах взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.