Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський

Про це Зеленський сказав на брифінгу 26 листопада в Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми задоволені, що до нас повернулися наші кораблі. Перш за все, ви знаєте, що повернулися політв'язні і моряки. Але ми обговорили, що немає технічного обладнання, яке було. Ми проговорили з президентом (Путіним. - Ред.), щоб Росія повернула нам все, що було до цього, але можна і більше. Але хоча б наше", - зазначив президент.

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".