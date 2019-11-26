Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.11.19 13:51

До законопроєкту на п'ять сторінок про ліквідацію "майданчиків Яценка" зареєстровано вже 1004 поправки. Це саботаж, - нардеп Железняк

Процес розгляду законопроєкту №2047-д про ліквідацію так званих "майданчиків Яценка" намагаються затягнути. До документа на п'ять сторінок зареєстровано вже 1004 поправки.

До законопроєкту на п'ять сторінок про ліквідацію "майданчиків Яценка" зареєстровано вже 1004 поправки. Це саботаж, - нардеп Железняк

Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі депутати подали більше 100 правок кожен: найбільше правок від депутатів "Опозиційної платформи – За життя" – 407 правок, і депутатів "Європейської солідарності" – 247", - розповів нардеп.

За його словами, зараз важливо зупинити саботаж і протидію.

"Спочатку законопроєкт не хотіли приймати на комітеті, далі – не хотіли включати у порядок денний. Ми планували одразу прийняти законопроєкт за основу і в цілому, але деякі колеги вимагали тільки за основу. Зараз ми бачимо більше 1000 поправок, які депутати свідомо вимагають розглядати окремо, щоб затягнути процес. Затягування голосування – це щоденний прибуток конкретних людей, які стоять за цією корупційною схемою", - написав Железняк.

Читайте також: Ліквідація "майданчиків Яценка": Рада ухвалила законопроєкт за основу

"Наша фракція на погоджувальній раді в понеділок, 2 грудня, буде наполягати на включенні законопроєкту 2047-д до порядку денного", - уточнив він.

Нагадаємо, законопроєкт №2047-д передбачає, що продавці нерухомості зможуть отримати доступ до модуля Фонду держмайна, що дозволяє оцінити вартість квартири. Такий доступ буде коштувати всього 51 гривню. Зараз за кожну послугу майданчиків-посередників в оцінці майна продавці платять по 1800 гривень.

За даними ЗМІ, щорічно в Україні укладається приблизно 500-700 тис. угод, що приносить власникам майданчиків не менше 1 млрд грн, підрахував голова правління Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров. "Це означає, що кожен день вони отримують близько 4 млн грн. Причому, ці кошти не йдуть в бюджет", - говорить він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є реальний депутат, з яким працюють правоохоронці, - Баканов відмовився назвати ім'я свідка щодо "майданчиків Яценка"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100