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26.11.19 13:59

Ми з Путіним не обговорювали теми "нормандської зустрічі", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним під час телефонної розмови 25 листопада майбутню зустріч у Парижі в "нормандському форматі" 9 грудня.

Ми з Путіним не обговорювали теми "нормандської зустрічі", - Зеленський

Про це він сказав на брифінгу 26 листопада в Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується Нормандського формату, то тут ви зрозумійте, ми поважаємо наших партнерів. Ми не обговорювали теми Нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми маємо обговорювати між чотирма лідерами Німеччини, Франції, Росії та України. Тому цей діалог буде 9 грудня", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

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