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26.11.19 14:22

Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу ядерну бомбу, - Сенцов у Європарламенті

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов, якому 26 листопада вручили премію Сахарова, запропонував повернути українській державі ядерну бомбу.

Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу ядерну бомбу, - Сенцов у Європарламенті

З такою ініціативою він виступив на засіданні трьох комітетів Європарламенту в Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна добровільно віддала третю за кількістю боєголовок атомну зброю на планеті заради безпеки у світі, отримавши натомість папір під назвою "меморандум", який гарантував територіальну цілісність з боку Росії, Великої Британії і США", - нагадав режисер.

Але в підсумку жоден меморандум не завадив Росії анексувати Крим, констатував Сенцов.

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"Оскільки в нас забрали Крим - потрібно повернути нашу бомбу. Але це обговорювати не хочуть – обговорюють формулу Штайнмаєра. Я вважаю, що не треба обговорювати, вона (формула) не має жодного стосунку до ситуації", - вважає Сенцов.

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