На зустрічі в "нормандському форматі" не має бути прихованого порядку денного і таємниць, - Зеркаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у вівторок на Берлінській конференції з питань зовнішньої політики.

"Активність громадянського суспільства створює нову атмосферу, в якій уряд і президент мають дати результат, що відповідає очікуванням. І не має бути прихованого порядку денного і таємниць", - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що це своєю чергою створює нові напруження в суспільстві, в якому панують дуже поляризовані бачення стосовно майбутнього "нормандського формату", отже, є дуже різні думки та дуже різні очікування від "нормандського саміту" 9 грудня.

Україна є жертвою гібридної агресії, яка включає в себе, зокрема, інформаційний компонент. Тому вкрай важливо "правильно спілкуватися з населенням, відповісти на його занепокоєння та побоювання, роз’яснити, чого ми очікуємо від цього саміту, як це може вплинути на їхнє життя. Будемо ми чи не будемо рухатися далі та обговорювати різні можливості в цьому форматі, чи тільки триматися тих, які вже закріплені в Мінському процесі. Як ми збираємося імплементувати їх, і якими є наші "червоні лінії". Ці питання активно дискутуються в Україні", - пояснила Зеркаль.

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Дипломатка також зазначила, що українці мають більше комунікувати з жителями ЄС, оскільки українці досі не дуже знані в Європі, є незнайомцями, незрозумілими, а тому до українців є настороженість.

"У нас агресія, у нас є анексія Криму – і не через Східне партнерство, а тому що Росія порушує міжнародне право. І не треба вдавати, що цієї агресії не існує!" - заявила Зеркаль.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами погоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

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