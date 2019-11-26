У війні на Донбасі одна сторона - агресор, друга - жертва, - президент Естонії Кальюлайд

Україна є жертвою російської агресії на Донбасі. Про це сьогодні заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд на спільному брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За її словами, не можна дозволити забути міжнародній спільноті, що в цьому конфлікті немає двох винних сторін. "Ми маємо справу з агресією, де одна сторона - агресор, друга - жертва", - зазначила Кальюлайд.
Вона вважає, що міжнародна спільнота має вжити заходів на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.
Кальюлайд нагадала про свою поїздку на Донбас на лінію розмежування.
"Після мого візиту я могла казати іншим лідерам, що люди, які прийшли на контрольовані Україною території з іншого боку, боялися з нами спілкуватися. Це свідчить про те, що вони прийшли із середовища, де панує страх", - уточнила вона.