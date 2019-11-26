Ціна на газ для населення зменшиться на 7%, - Оржель

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Уряд забезпечить теплом і електропостачанням країну взимку. На сьогодні на складах більш ніж 2,5 млн тонн вугілля. І це найбільший показник з 2015 року", - підкреслив він і додав, що на початку роботи уряду ситуація була критичною.

Міністр повідомив, що підземні газосховища також підготовлені в тих обсягах, щоб стабільно пройти зимовий період.

"У нас на 30% більше запасів газу, ніж зазвичай. І це означає, що ми можемо повноцінно вийти із опалювального сезону і забезпечити газопостачання в реверсному режимі, забезпечити кожного українця як електричною енергією, так і газом. Отже, зимувати будемо з теплом", - заявив Оржель.

Він наголосив, що уряд також забезпечує стабільні ціни у платіжках, щоб люди не платили більше, а могли збалансувати свої сімейні бюджети. Ціна на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) порівняно з минулим роком на 7% менша.

"Уряд захищає людей від коливання ціни на газ взимку. Запаси, які є в газосховищах, та підготовка щодо інших видів палива дозволяють нам запропонувати так звану страхову ціну. Ціну, яка навіть менша, ніж у попередньому кварталі 2019 року", - зазначив міністр.

Оржель підкреслив, що уряд захистить людей від коливань ціни на газ взимку.

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