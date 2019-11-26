Солдат загинув, випавши з поїзда на Київщині, проводиться розслідування, - військова прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади рухався у складі підрозділу ешелоном в зону проведення ООС. Потерпілий був виявлений 18 листопада на залізничному полотні поблизу ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.



Старшого солдата було доставлено "швидкою" до Білоцерківського військового госпіталю. Чоловік 1987 року народження перебував у тяжкому стані: відкрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку ІІ ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки, кома ІІ ступеня. 25 листопада він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група на чолі з військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України. Досудове розслідування провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України здійснює Білоцерківський відділ поліції ГУ НП в Київській області. Організовано першочергові слідчі дії та призначено ряд судово-медичних експертиз.