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26.11.19 15:40

"У Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки за фактом це буде "русский мир", - Яценюк

Путін повністю змінив тактику. Військову операцію змінив на економічну, енергетичну та політичну операцію із захоплення України.

"У Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки за фактом це буде "русский мир", - Яценюк

Про це у своєму блозі написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував заяву глави Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, що Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ російського "Газпрому" у разі ймовірних прямих поставок в Україну з 2020 року будуть "вилучатися".

"Путін вже отримав український ринок електроенергетики, і українці почали годувати російське Інтер РАО, російських шахтарів і російський бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде направлятися на субсидії, - Оржель

Тепер вони повертають спеціальну дивізію російських військ – "Газпром". Наступним кроком буде відновлення "экономических связей", а по факту - відмова від Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Далі буде більше: "братские народы должны возобновить гуманитарные связи".

А в Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки по факту це буде "русский мир"", - зазначив політик.

"І на завершення. Це не газ буде зі знижкою. Це Україну купують зі знижкою. Не вийшло затягнути нас в імперію через єдиний економічний простір, тепер тягнуть по-новому", - резюмував Яценюк.

Як повідомлялося, раніше глава НАК "Нафтогаз України" висловив думку про те, що російський "Газпром" з 1 січня 2020 року може почати прямі поставки газу українським споживачам у разі підписання договорів про приєднання за європейськими правилами.

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