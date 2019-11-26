"У Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки за фактом це буде "русский мир", - Яценюк

Про це у своєму блозі написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував заяву глави Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, що Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ російського "Газпрому" у разі ймовірних прямих поставок в Україну з 2020 року будуть "вилучатися".

"Путін вже отримав український ринок електроенергетики, і українці почали годувати російське Інтер РАО, російських шахтарів і російський бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде направлятися на субсидії, - Оржель

Тепер вони повертають спеціальну дивізію російських військ – "Газпром". Наступним кроком буде відновлення "экономических связей", а по факту - відмова від Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Далі буде більше: "братские народы должны возобновить гуманитарные связи".

А в Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки по факту це буде "русский мир"", - зазначив політик.

"І на завершення. Це не газ буде зі знижкою. Це Україну купують зі знижкою. Не вийшло затягнути нас в імперію через єдиний економічний простір, тепер тягнуть по-новому", - резюмував Яценюк.

Як повідомлялося, раніше глава НАК "Нафтогаз України" висловив думку про те, що російський "Газпром" з 1 січня 2020 року може почати прямі поставки газу українським споживачам у разі підписання договорів про приєднання за європейськими правилами.