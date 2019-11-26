Фігуранти "справи українських диверсантів" Дудка і Бессарабов можуть відбувати покарання в Росії, - адвокатка

Про це повідомила виданню Крим.Реалії адвокатка Оксана Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Я так думаю, що вони відбуватимуть покарання в Росії. У них колонія суворого режиму і в цій категорії злочинів є перелік колоній, куди відправляються люди для відбуття покарань. Малоймовірно, що вони залишаться в Криму для відбуванн покарання. Усе можливо, але це малоймовірно", - сказала Железняк.

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Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Потім Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" у Москві в невідомому напрямку.