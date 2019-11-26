З Путіним немає про що розмовляти, поки він не поверне Україні її території, - Сенцов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання журналістів, щодо чого саме не можна вірити Путіну, Сенцов сказав: "Щодо всього. Ви маєте розуміти, що це людина, яка пройшла школу ФСБ. Це певний склад мислення: це завжди таємниця, завжди подвійна-потрійна гра, це своя цинічна тактика".

Для ілюстрування українець навів власний приклад.

"Я родом із Криму. Путін за два роки до подій 14 року приїжджав до Криму на фестиваль, співав українські пісні українською мовою, казав, що Крим - це Україна, що ми - братні народи, і дружба назавжди. Він говорив це тоді, коли його влаштовувала ситуація в Україні, яка йому була підпорядкована. Щойно ми вирішили, що не будемо його більше слухати, а хочемо будувати свою країну на європейських принципах, то маски були скинуті, і він напав на нас в ті дні, коли в нас у країні було безвладдя, напав підло крадькома. Як ми можемо після цього йому вірити?" - сказав Сенцов.

Український режисер назвав Путіна "ворогом".

"І поки він не поверне наші території і не поверне наших полонених, розмовляти з ним немає про що", - упевнений він.

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