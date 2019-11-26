Зустрічатися з Путіним сам на сам, не маючи підтримки західних партнерів, не можна, - Герасимов

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Щодо прямої зустрічі. Не можна непрофесійно і непідготовлено підходити до таких речей. І неодноразово доведено історією, що зустріч сам на сам без підтримки наших європейських і світових партнерів може призвести до поразки", - підкреслив Герасимов.

За його словами, про плани президента Зеленського ніхто і нічого не знає.

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"І це викликає велике занепокоєння. Як мінімум має бути повідомлення парламенту, який є державним органом, що відповідає за законодавче забезпечення міжнародної політики", - зазначив він.

Щодо майбутніх нормандських переговорів Герасимов сказав: "Невідомо, чи наполягатиме українська влада на українській позиції, і невідомо, якою вона є".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.