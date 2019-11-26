Російський газ - це не економіка, а політика. Його купувати не потрібно, - Герасимов

Про це на брифінгу сказав співголова фракції ЄС Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що закупівлі електроенергії у Росії спершу приховувалися. І говорили, що в законі, який голосується, цього немає. І тільки завдяки журналістам ми дізналися і почалися хоч якісь невиразні коментарі", - сказав він.

"Російський газ - це не економічна. Це політична річ. І це питання впливу. Тому вважаю, що (купувати газ у РФ. - Ред.) робити не потрібно", - відповів Герасимов на питання журналіста.

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Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу в Таллінні після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд про необхідність домовитися про підписання нового довгострокового транзитного газового договору з РФ.