Україна рівно 4 роки не купує газ у Росії, - Коболєв

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири роки тому в Україну зайшов останній газ, який ми купили у "Газпрому". П'ять років тому ми вперше відкрили реверс і забезпечили поставки блакитного палива з Європи", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в 2013 році залежність від Росії перевищувала 90%.

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"Сьогодні про неї лише згадують. У минулому році газ в Україну імпортували 65 компаній, а Нафтогаз купував його у 18 європейських постачальників (частка жодного з них не перевищувала 30%). Нещодавно до України вперше поставили американський зріджений газ. Ринкові механізми зробили те, що політики не могли зробити десятиліттями – позбавили Україну газової і політичної залежності від РФ", - підкреслив Коболєв.

Він зазначив, що реверс - це проміжний результат. Це дієвий ринковий механізм, але Україна може більше.

Внутрішнім видобутком забезпечено близько двох третин потреб українських споживачів.

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"Видобування треба нарощувати, і цим займаємося як ми, так і приватні видобувники. Однак щоб швидше позбутися потреби в імпорті енергоресурсів, маємо запроваджувати технології енергозбереження та зменшувати споживання газу", - підсумував Коболєв.