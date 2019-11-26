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26.11.19 17:12

"Повертайтеся в Україну, піднімайте виробництво!" - Зеленський на зустрічі з діаспорою в Естонії

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з українською діаспорою під час візиту до Естонії закликав етнічних українців повернутися на історичну батьківщину.

"Повертайтеся в Україну, піднімайте виробництво!" - Зеленський на зустрічі з діаспорою в Естонії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Українська громада запевнила, що вірить в євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину", - запевняють у пресслужбі.

"Повертайтеся в Україну, починайте роботу, піднімайте виробництво. Приєднуйтесь до нас!" - звернувся до представників діаспори Володимир Зеленський.

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"Ми всі хочемо, щоб Україна знала: вона не одна - світ з вами, Європа з вами, Естонія з вами", - сказала представниця української громади Лідія Лані.

Також президент разом із дружиною вшанували пам'ять полеглих за незалежність Естонії. Президентське подружжя поклало квіти до Монументу перемоги у війні за незалежність. Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, повідомили в пресслужбі.

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