МОК заявив про підтримку санкцій WADA проти РФ: "Відповідальність несе російська влада"

Про це повідомляє офіційний сайт МОК, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на серйозність маніпуляцій, МОК закликає WADA передати всі документи до Ради Європи і ЮНЕСКО і зробити подальші дії відповідно до антидопінгової конвенції Ради Європи та Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті", - йдеться в заяві.

Водночас МОК підтримав ідею WADA дозволити виступати на міжнародних змаганнях "чистим" російським спортсменам.

Читайте також: WADA підготувало пакет санкцій проти РФ, які на 4 роки закриють їй доступ до міжнародного спорту

"Російська влада несе відповідальність за збереження цілісності московських даних ... МОК знову звертається до російської влади з проханням надати автентичні дані московської лабораторії. Їх надання дозволить покарати винних і захистити тих, хто не винен. Тільки таким чином можна захистити від підозр нове покоління "чистих" російських спортсменів", - переконані в МОК.

"Ми сподіваємося, що справедливість нарешті переможе і будуть введені повні і застосування відповідних санкцій", - йдеться в заяві.