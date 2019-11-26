Питання дошкільної освіти та раннього розвитку мають бути пріоритетом для уряду, - Новосад

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я б хотіла, щоб дошкільна освіта та ранній розвиток стали пріоритетом урядової політики. Ми не можемо ігнорувати той період життя маленької дитини, коли формується психіка, світ і розуміння себе в ньому, тільки тому, що цей рівень освіти є питанням місцевої влади", - сказала Новосад.

Міністр зазначила, що результати дослідження показують, що учні, які відвідували установи раннього розвитку дошкільної освіти, мають кращі результати в майбутньому.

Також Новосад додала, що важливо для країни розвивати альтернативні формати догляду за дітьми, що дозволить жінкам працевлаштуватися.

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"У нас близько 4 млн жінок, які сидять вдома тільки тому, що немає адекватної системи раннього розвитку дошкільної освіти", - зазначила вона.

У свою чергу, заступник міністра цифрової трансформації Валерія Іоанн зазначила, що у світі в цій сфері вже є безліч хорошого досвіду і ефективних кейсів, які можна адаптувати і впроваджувати в Україні.

"Але перше, з чого нам потрібно почати - це стратегія. Це те, що ми вже зараз будемо робити в школах разом із МОН, а саме погоджувати стратегію "Цифрова школа". І я думаю, що наступним важливим кроком буде узгодження стратегії раннього розвитку", - додала вона.

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