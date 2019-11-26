"Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні"

Про це він сказав під час виступу на цифровому форумі "Digital society sandbox" в естонській столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні віце-прем’єр-міністр України Михайло Федорів та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Каймар Кару підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах", - зазначив він.

За словами президента, ІТ-фахівці України заслуговують мати цифрові можливості для кращого та зручнішого життя.

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"Проект "Держава в смартфоні" полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Це найголовніша, найпріоритетніша сьогодні задача для нашого нового молодого уряду. Просто натискаєш кнопку – і все: корупціонера немає. Це не вибух…", - додав глава держави.

Зеленський відзначив, що "глобальною" метою української влади є побудова країни з добре розвинутою цифровою економікою. "Наразі дехто називає законодавчий процес в Україні шаленим принтером, турборежимом через неймовірну кількість законів, які ми приймаємо. Це правда: ми за 2,5 місяці прийняли 82 закони. Це поліпшує бізнес-клімат в країні. Ми потрошечки боремося з корупціонерами, дуже серйозно", - наголосив президент.





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