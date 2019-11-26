Рада церков закликає парламентаріїв доповнити законопроєкт №0931

Звернення з обґрунтуванням позиції релігійної спільноти були спрямовані до президента Володимира Зеленського та керівництва Верховної Ради за підписом Головуючого у ВРЦіРО єпископа Римсько-Католицької Церкви Віталія Кривицького, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРЦіРО.

Зазначається, що парламентський комітет відхилив поправки, спрямовані на захист свободи совісті та вираження поглядів, які вніс депутат Віктор М’ялик.

Тоді представники Комітету пояснили це тим, що норми закону з протидії дискримінації не повинні мати жодних виключень, навіть у випадках обмеження інших конституційних прав громадян. У повідомленні вказують, що в редакції законопроєкту, підготовленого до другого читання, залишилося 5 специфічних виключень із загальної заборони дискримінації.

За релігійними організаціями залишили право "встановлення особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сферах відправлення культу (діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями), а також релігійною освітою або релігійним вихованням".

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ВРЦіРО зауважує, що наявне виключення у законопроєкті № 0931 не поширюється на публічну сферу, як проповідь про гріх одностатевих відносин чи суспільна дискусія про проблематику гендерної ідентичності, та на сферу трудових відносин у релігійних організаціях, які встановлюють додатково моральні критерії навіть для світських працівників.

Крім цього, проблеми можуть виникнути у лікарів та інших медичних працівників, які відмовляються робити аборт чи операцію зі зміни статі з міркувань власної совісті, а також у підприємців, які відмовляються виконувати замовлення, які пропонують аморальні явища всупереч їхнім переконанням. Такі проблеми виникали і в Європі, де, як приклад, нещодавно Верховний суд Великобританії вирішив, що відмова пекарні Ashers Baking Company у Північній Ірландії виготовити торт із гаслом на підтримку одностатевих шлюбів була правомірною, оскільки не є проявом дискримінації, а питанням свободи совісті.

У зверненнях ВРЦіРО також наголошується, що загальноприйнятою практикою у релігійних організацій та заснованих ними юридичних особах (монастирів, навчальних закладів тощо) є визначення специфічних морально-етичних та інших критеріїв до священнослужителів, церковнослужителів, працівників. Необхідність врахування цих особливостей прямо передбачена положеннями частини третьої статті 5 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", де закріплено обов’язок держави брати до відома і поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, в тому числі під час законотворчої роботи.

Відтак, Всеукраїнська Рада Церков закликає парламентарів доповнити законопроєкт № 0931 поправкою у сфері трудових відносин: "Не вважаються дискримінацією у сфері праці переваги при наданні роботи, переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення для засновників (учасників) і членів релігійних організацій та заснованих релігійними організаціями юридичних осіб, встановлені їхніми статутами або законами України".

З метою належного доопрацювання законопроєкту № 0931 релігійні діячі наполягають на тому, щоб Верховна Рада спрямувала його на повторне друге читання для врахування поправок, спрямованих на захист свободи совісті та свободи вираження поглядів.

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