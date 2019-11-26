Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних

Про це повідомляється на сайті IFFHS, інформує Цензор.НЕТ.

Шевченко отримав 41 бал і посів восьме місце у списку.

Рейтинг складали шляхом голосуванням членів організації з 90 країн світу.

Перше місце з 112 балами зайняв наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш. Його головне досягнення на чолі команди - перемога на Євро-2016, яке стало першим в історії португальців.

Друге місце, набравши 102 бали, посів тренер збірної Бразилії Тит. Влітку 2019 року його команда перемогла на Кубку Америки.

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Третім, отримавши 97 балів, став наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес, його підопічні завоювали бронзові нагороди ЧС-2018.

Четверту позицію з 87 балами зайняв тріумфатор ЧС-2018, тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Першу п'ятірку замкнув, отримавши 61 бал, Джамель Бельмаді, який разом зі збірною Алжиру переміг цього року на Кубку Африканських націй.

Далі йдуть: 6) Саутгейт (Англія, 45); 7) Роберто Манчіні (Італія, 42); 8) Андрій Шевченко (Україна, 41); 9) Рікардо Гарека (Перу, 22); 10) Ніколя Дюпюї (Мадагаскар) і Фелікс Санчес (Катар) - 11 балів у обох.

19-те місце посів ще один українець - Олександр Петраков. Він з юніорської збірної України виграв чемпіонат світу U-20.

Андрій Шевченко вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця у відбірковій групі B, де, зокрема, виступали збірні Португалії та Сербії. Чинних чемпіонів Європи, португальців, підопічні Шевченка перемогли в Києві.

Результат Шевченка в рейтингу (41 бал) - найкращий для України. Попередній найкращий результат належав екснаставникові збірної Олегу Блохіну, який у 2005 році набрав 28 балів.