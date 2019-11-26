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26.11.19 19:12

Американські санкції можуть зірвати запуск "Північного потоку-2", - Зеркаль

Якщо Сполучені Штати введуть санкції проти газопроводу "Північний потік-2", його запуск може бути зірвано.

Американські санкції можуть зірвати запуск "Північного потоку-2", - Зеркаль

Про це заявила журналістам у Берліні у вівторок заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що ці санкції справді можуть допомогти не допустити запуску Nord Stream 2, особливо у світлі необхідності укладення нового контракту на поставку газу в Європу", - сказала дипломат.

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За її словами, для України це є додатковим інструментом у переговорах.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США розглядає можливість включити положення про санкції проти газопроводу Nord Stream 2 в американський оборонний бюджет на 2020 рік.

Нагадаємо, 30 жовтня "Північний потік-2" дозволила побудувати Данія - остання країна, дозволу якої Росії не вистачало для завершення будівництва трубопроводу.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що розглядають можливість подачі апеляції на рішення Данії дозволити прокладку "Північного потоку-2" у своїх водах.

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