Ворог застосовує на Донбасі заборонене озброєння і провокує в районі розведення сил, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, чотири обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": тричі - неподалік від Старогнатівки (з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), а також поблизу Широкиного (зі станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

У повідомленні підкреслюється, що окупанти продовжують вести провокаційні обстріли в безпосередній близькості від кордонів ділянки розведення № 3. "Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь, вони сподіваються на те, що наші захисники поцілять по ділянці розведення № 3 "Петрівське". Всі ці дії з боку ЗФ РФ відбуваються напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську", - зазначають у пресцентрі.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстрілював укріплення Об'єднаних сил біля Кримського та Луганського (з мінометів калібру 82 мм, ручних і станкових протитанкових гранатометів).

Упродовж цієї доби, повідомляють у пресцентрі ОС, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу не було.

Нагадаємо, 25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.