Нестачу бронетанкового майна майже на 9 млн грн виявлено у Львівській області, - військова прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону.

У повідомленні зазначається: "Військова прокуратура Західного регіону України провела вивчення стану збереження військового майна в одній з військових частин Львівської області.

Встановлено, що у цій військовій частині проведена позапланова інвентаризація матеріальних цінностей та, як наслідок, виявлено нестачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн. Зафіксовані правопорушення свідчать про недбале ставлення військових посадових осіб військової частини до служби в умовах особливого періоду, що проявилося в невжитті заходів із забезпечення належного обліку, внутрішнього контролю і збереження бронетанкового майна (запасів), що призвело до їх нестачі.

За цим фактом вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Західного регіону України, а досудове розслідування - Територіальне управління ДБР, розташоване в м.Львові".

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