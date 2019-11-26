Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 13 млн грн податків підприємством машинобудівної галузі

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста забезпечили відшкодування в бюджет 13,4 млн грн несплачених податків.

В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено посадову особу столичного підприємства машинобудівної галузі, яка умисно ухилилася від сплати земельного податку до місцевого бюджету в сумі 13,4 млн грн.

Завдяки діям податкової міліції заподіяні державі збитки відшкодовано в повному обсязі, у зв'язку з чим суд вирішує питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Дивіться також: На Одещині у підприємства, яке ухилялося від сплати податків, вилучено сільгосппродукцію на 21,8 млн грн. ФОТОрепортаж