Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.11.19 20:40

У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство

Прихована камера була встановлена ​​в кабінеті лікаря УЗД-діагностики Одеського обласного онкологічного диспансера. На порносайті опубліковано записи з цієї камери з початку 2018 по квітень 2019 року.

У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство

Про це стало відомо з рішення Київського районного суду Одеси, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

У рішенні суду зазначено, що одна з пацієнток гінеколога звернулася в кіберполіцію, дізнавшись, що відео з її оглядом опубліковано на порносайті.

Поліцейські провели обшук у кабінеті лікаря, вилучивши приховану камеру і носії інформації.

У скоєнні злочину підозрюють співробітника інтернет-провайдера, який налаштовував в онкодиспансері інтернет. За версією слідства, він таємно встановив у кабінеті лікаря УЗД відеокамеру і публікував записи з неї на порносайті.

Читайте також: Бійці КОРДу затримали вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх малолітніх дітей та розповсюдженні порнографії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдома у співробітника інтернет-провайдера виявили 26 жорстких дисків із наклейками на кшталт "канцер", "пальміра" і "ок!".

Київський районний суд Одеси ухвалив заарештувати вилучену в кабінеті лікаря і вдома у співробітника інтернет-провайдера комп'ютерну техніку і жорсткі диски.

Слідство за ч.3 ст. 301 триває, винному загрожуватиме від 3 до 7 років позбавлення волі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100