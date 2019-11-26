У кабінеті гінеколога Одеського онкодиспансера пацієнток без їхнього відома знімали для порно, - слідство

Про це стало відомо з рішення Київського районного суду Одеси, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

У рішенні суду зазначено, що одна з пацієнток гінеколога звернулася в кіберполіцію, дізнавшись, що відео з її оглядом опубліковано на порносайті.

Поліцейські провели обшук у кабінеті лікаря, вилучивши приховану камеру і носії інформації.

У скоєнні злочину підозрюють співробітника інтернет-провайдера, який налаштовував в онкодиспансері інтернет. За версією слідства, він таємно встановив у кабінеті лікаря УЗД відеокамеру і публікував записи з неї на порносайті.

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Вдома у співробітника інтернет-провайдера виявили 26 жорстких дисків із наклейками на кшталт "канцер", "пальміра" і "ок!".

Київський районний суд Одеси ухвалив заарештувати вилучену в кабінеті лікаря і вдома у співробітника інтернет-провайдера комп'ютерну техніку і жорсткі диски.

Слідство за ч.3 ст. 301 триває, винному загрожуватиме від 3 до 7 років позбавлення волі.