До деокупації українських територій будь-яке зміцнення співпраці країн ЄС з Росією стимулюватиме її чинити тиск на Україну, - Данілов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, серед іншого, Данілов подякував французькій стороні за політичну підтримку України у протидії російській агресії, зокрема, в рамках "Нормандського формату".
За його словами, Україна доклала всіх зусиль до успішного проведення цієї зустрічі.
"Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у "нормандському форматі" відбувся, - наголосив Данілов. - Ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів".
У цьому контексті Секретар РНБО України підкреслив, що Президент Володимир Зеленський вважає важливим під час зустрічі у "Нормандському форматі" досягти домовленостей щодо конкретних термінів звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян; стосовно досягнення перемир'я та сталого припинення вогню; щодо повернення Україні контролю над державним кордоном з Росією.
При цьому Данілов наголосив: "13 тисяч людських жертв цієї війни - факт, з яким мають рахуватися усі. Це наша земля, а російським військам час додому". "Цей мир потрібен не лише Україні, а й Європі. Наше спільне завдання - закінчити цю війну", - додав він.
Секретар РНБО України також висловив думку, що допоки Росія не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей і не припинить незаконну окупацію частин території України, будь-яке зміцнення співпраці провідних європейських країн з агресором буде контпродуктивним і стимулюватиме РФ чинити тиск на Україну.
Під час зустрічі сторони також обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва.
Своєю чергою, Етьєн де Понсен заявив про підтримку нашої держави, її територіальної цілісності, суверенітету та європейського вибору. Він також підтвердив рішучість французького керівництва отримати позитивний результат саміту у "Нормандському форматі" 9 грудня.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.