Невідомі пошкодили банери на підтримку армії на зупинках у Житомирі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Йдеться про плакати, встановлені на зупинках громадського транспорту в Житомирі в рамках всеукраїнського проєкту "Обличчя миру". Це - фотографії військовослужбовців - учасників антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил.
Зараз ці плакати пошкоджено на багатьох зупинках міста. При цьому фотографії військових розірвані, а скло - розбите. Один із них зіпсували, зокрема, на вулиці Каракульній.
У соціальних мережах глядачі обурюються такими діями невідомих.
"І руки йому не покрутило?!! Мерзотники, а знаєте, що найнеприємніше, це коли запитати навіщо зробило, то погань відповіді не дасть. Тому що негідник...", - пишуть вони.
Також у коментарях до публікації городяни закликають знайти винних і покарати.
Подібні випадки вже траплялися в Житомирі раніше.