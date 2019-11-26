"Ми наполегливо вирішуємо такі довготривалі проблеми цієї країни, як корупція", - Помпео про Україну

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас дуже чітка політика щодо України, і ми з успіхом її здійснюємо. Досі є багато викликів - росіяни як і раніше на Донбасі, а український президент працює над тим, щоб була впевненість - ми наполегливо вирішуємо такі довготривалі проблеми цієї країни, як корупція", - сказав Помпео.

"Держдепартамент працює над (вирішенням цієї проблеми - ред) вже півтора року, і ми продовжимо цю діяльність", - продовжив він.

При цьому Помпео не став давати прямої відповіді на запитання, чи могли його ймовірні розмови з адвокатом Руді Джуліані мати стосунок до відставки посла США в Україні Марі Йованович.

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"Я небагато можу сказати щодо розслідування, пов'язаного з Україною", - сказав він у відповідь на запитання журналіста про те, чи мав він стосунок до відставки американського посла.

При цьому він запевнив, що зі свого боку держдеп діє в рамках закону у зв'язку з розслідуванням.