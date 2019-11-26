Папа Римський Франциск позитивно оцінив переговори стосовно Донбасу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Vatican News

Він заявив: "Все, що можна зробити, щоб зупинити виробництво зброї, зупинити війни, стимулювати переговори, за допомогою посередників, завжди потрібно робити, і це дає результати.

Наприклад, у випадку України і Росії йшлося не про зброю, а про обмін полоненими, і (переговори - ред.) виявилися результативними.

На Донбасі планується особливий державний режим. Почалися і ведуться переговори. Це позитивний крок".

Понтифік відповідав на запитання журналістів на борту літака дорогою в Рим із Японії, де він перебував із апостольським візитом.