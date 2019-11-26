Прем'єр Гончарук зустрівся з адвокатом сімей Небесної Сотні Закревською, яка голодує

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Інсайдер".

Олексій Гончарук повідомив, що провладна партія не збирається проводити позачергове засідання парламенту. Натомість, прем'єру нібито відомо, що монобільшість розуміє важливість питання і проголосує за внесення поправки на засіданні 3 грудня.



"Він (прем'єр-міністр,- ред.) сказав, що вся провладна команда розуміє необхідність цього закону. В управлінні ДБР планують збільшити чисельність слідчих. Зараз там лише 25 штатних одиниць. Це мізер. Має бути 60-70. Завтра, нібито, комітет має розглянути це питання", - зазначила Закревська відразу після зустрічі з Гончаруком.

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Вона наголосила, що поки що це лише обіцянки, а не реальні дії влади. Та навіть, якщо події розвиватимуться за найкращим сценарієм, розслідування не поновиться цього року, нагадала Закревська.



"У найкращому випадку слідство почнеться у другій половині січня. Це дуже велика прірва", - сказала адвокат.

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Повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.