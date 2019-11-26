"Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю російського вугілля і проведе службове розслідування, - Кравцов

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", йдеться про закупівлю 2,9 тис. тонн вугілля марки ДГ для потреб у забезпеченні вугіллям пасажирських поїздів на 2020 рік. Поки жодних договорів на поставку не укладено.

"Тендер скасовано. Буде проведено службове розслідування, з підготовки тендерної процедури. Я вдячний представникам ЗМІ за привернення уваги до цієї закупівлі", - зазначив Євген Кравцов.

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Найближчим часом інформація про скасування тендера буде внесена на веб-портал державних закупівель ProZorro, повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що регіональна філія "Укрзалізниці" за результатами тендерів хоче укласти п'ять угод із постачання вугілля на 12,49 млн грн, з компанією "Раксел". Яка, зі свого боку, через ще одну угорську компанію планує поставляти вугілля з РФ.