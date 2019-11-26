У Міносвіти назвали ВНЗ, які отримали найбільше грошей на науку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міносвіти.
У період з 2017 до 2019 року найбільше грошей на науку отримали виші з Києва, Харкова і Дніпра.
Перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович під час поїздки до Харкова розповів, що МОН склало рейтинг із 20 вищих навчальних закладів, які отримали найбільше державних коштів на науку - йдеться про гроші, які вони отримали від МОН за результатами конкурсу наукових проєктів.
"Зараз ми говоримо саме про конкурсне фінансування, адже, на жаль, університетська наука в Україні досі фінансується тільки за конкурсами. З наступного року кращі наукові напрямки у вишах мають отримати ще й базове фінансування. До бюджету ми для цього заклали 400 млн гривень", - сказав він.
Всього в 2017-2019 роках на науку виші і наукові установи отримали майже 1млрд 790 млн гривень. З них 1,172 мільярда отримали топ-20 вишів.
Так, найбільше грошей отримали: