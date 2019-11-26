Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

Такі відомості містяться в документах Білого дому, отриманих Палатою представників США в контексті розслідування щодо імпічменту президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
За даними видання, перше офіційне розпорядження Адміністративно-бюджетного управління Білого дому про призупинення фінансування надійшло 25 липня.
Конгресмени-демократи з Палати представників підкреслюють, що отримані документи підтверджують зловживання президента, оскільки це "тривожне відхилення від тривалих процедур" про надання допомоги Україні.
У самому ж Білому домі підкреслюють, що адміністрація мала право так діяти.
"Адміністративно-бюджетне управління використовує і продовжить використовувати свої повноваження для забезпечення належного витрачання доларів платників податків відповідно до пріоритетів президента і закону", - зауважили в адміністрації Трампа.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.